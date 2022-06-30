Городские службы Москвы продолжили работу в режиме повышенной готовности

Городские службы в столице работают в режиме повышенной готовности. В Москве жарко – синоптики 30 июня обещают до 26 градусов.

Дороги и тротуары круглосуточно поливают водой, чтобы охладить. Несколько раз в день проводят аэрацию. Городские клумбы и деревья поливают только после заката. А москвичам рекомендуют не проводить много времени на солнце

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