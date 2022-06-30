"Центр экспертиз" проверил качество строительных работ на 16 тыс объектах столицы

За последние 10 лет специалисты "Центра экспертиз" проверили качество строительных работ на более чем 16 тысячах объектах. Выполнили свыше 150 тысяч различных исследований. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета государственного строительного надзора Москвы Альберт Плужников.

Сотрудники Центра регулярно по заданию Мосгосстройнадзора проводят испытания и лабораторные экспертизы. Их цель – обнаружить и предотвратить нарушения при возведении и реконструкции капитальных объектов в городе.

Во время проверок специалисты также анализируют качество стройматериалов, проверяют бетон на прочность и плотность, измеряют радиационные показатели на территории застройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.