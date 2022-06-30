Новости последнего часа: в Москве начнется 2-й этап приема заявок на поддержку компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, 1 июля в Москве стартует второй этап приема заявок на поддержку компаний и сотрудников. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ГИБДД до конца года запустит электронное водительское удостоверение, заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Он выразил надежду на то, что электронное удостоверение будет востребованным среди большинства участников дорожного движения.

В парке "Кусково" началась реконструкция стадиона "Фрезер". Об этом заявили в мэрии столицы.