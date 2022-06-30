"Утро": столичным водителям рассказали о заторах на городских дорогах

В настоящий момент трафик на дорогах Москвы оценивается в пять баллов. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов.

По его словам, непростая ситуация образовалась на въезде в Кутузовский тоннель, где проходят дорожные работы. На участке к тому же столкнулись четыре автомобиля. Заторы есть и на Волгоградском проспекте из-за неисправного грузового автомобиля в районе Новоостаповской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

