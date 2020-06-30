На Третьем транспортном кольце увеличили количество полос без масштабных строек. Это стало возможно благодаря новой разметке, которую нанесли на самых узких участках трассы.

Раньше там постоянно скапливались заторы Какова ситуация сейчас? Помогут ли дополнительные полосы и островки безопасности разгрузить поток автомобилей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.