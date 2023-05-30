Движение перекрыли по улице Удальцова в Москве

Движение перекрыто по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Столичный Дептранс предупредил об этом в своем официальном телеграм-канале.

Ранее стало известно о закрытии движения на некоторых участках в столичном проезде Энтузиастов с 31 мая до 30 июля. Уточнялось, что ограничения коснутся следующих участков: проспект Энтузиастов от дома 19а до дома 19, строение 53, от дома 19а по проспекту Энтузиастов до Дангауэровского путепровода.