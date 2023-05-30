Проезд на Московской канатной дороге 1 июня будет бесплатным для детей

В День защиты детей, 1 июня, Московская канатная дорога сделает подарок для юных пассажиров. Проезд по воздушной трассе на Воробьевых горах для детей в возрасте до 14 лет будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба канатной дороги.

Кроме того, на площадках перед станциями канатки пройдут спортивно-развлекательные программы. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, покататься на роликах и скейтборде, а также выполнить нормы ГТО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.