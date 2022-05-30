Детская территория Московского зоопарка будет закрыта 31 мая

Детский зоопарк будет закрыт для посетителей 31 мая в рамках подготовки к летнему сезону, сообщается в телеграм-канале Московского зоопарка.

При этом с 09:00 до 21:00 остальная территория доступна к посещению.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.