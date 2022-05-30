Мешавший коммунальщикам на Бакинской улице автомобиль бережно эвакуировали

На улице Бакинской произошла бережная эвакуация автомобиля, который мешал коммунальщикам менять бордюр. Роликом поделили телезрители.

На кадрах видно, как коммунальщики очень аккуратно с помощью трактора переносят транспортное средство на другое место, страхуя его руками от случайного повреждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.