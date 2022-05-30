Мост около делового центра "Москва-Сити" построен на 80% – Ефимов

Мост через Москву-реку в составе северного дублера Кутузовского проспекта готов на 80%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сооружение соединит деловой центр "Москва-Сити" с правым берегом Москвы-реки и станет частью будущей магистрали. Сейчас идет бетонирование монолитных парапетных ограждений и съезд к Пресненской набережной. Закончить строительство моста планируют уже в конце лета.

Дублер Кутузовского проспекта дополнительно свяжет МКАД и ТТК, улучшит транспортную доступность западных районов столицы и поможет значительно экономить время в пути.

Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдет от "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Молодогвардейской и далее выйдет на Северный обход Одинцова в Московской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.