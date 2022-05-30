Около 150 участков бывших промзон Москвы станут современными городскими кварталами

Бывшие промзоны превратят в современные пространства для работы и отдыха. В городе разрабатывают около 150 проектов комплексного развития фактически заброшенных территорий. Об этом рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа "Индустриальные кварталы" позволит создать более 550 тысяч рабочих мест и привлечь в столичный бюджет почти три триллиона рублей. Первый договор заключили в июле 2020 года, он касался реорганизации промзоны "Октябрьское Поле". Изначально прописывалось, что работы продлятся шесть лет, но инвестор заявил, что планирует привести территорию в порядок уже к 2024 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.