Столичный трафик оценили в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов сообщил, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 152 километра.

По-прежнему фиксируется серьезное затруднение на внутренней стороне МКАД от 4-го до 14-го километра. Виной всему работы по строительству транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Длина затора составляет 10 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.