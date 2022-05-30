Трафик на дорогах столицы оценили в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов сообщил, что движение на столичных дорогах оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 183 километра.

На Ярославском шоссе образовался шестикилометровый затор в сторону центра от Холмогорской улицы до Северянинского путепровода. Время в пути составит 25 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.