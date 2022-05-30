Сотрудник ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 251 километр.

На Рязанском проспекте произошло столкновение трех автомобилей, которое затрудняет движение на три километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

