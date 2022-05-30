Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что движение на дорогах столицы оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 158 километров.

На Можайском шоссе произошло столкновение двух автомобилей в левой полосе. На данный момент движение затруднено на три километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

