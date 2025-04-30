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30 апреля, 22:15

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Около миллиона человек посетили юбилейный фестиваль "Пасхальный дар" в Москве

Около миллиона человек посетили юбилейный фестиваль "Пасхальный дар" в Москве

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Около одного миллиона человек посетили 10-й юбилейный фестиваль "Пасхальный дар" в этом году. Главной темой мероприятия стала благотворительность и желание помогать.

На площадках свои программы представили более 60 благотворительных фондов и некоммерческих организаций столицы. Одной из самых больших площадок "Пасхального дара" стал музей-заповедник "Коломенское".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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