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30 апреля, 23:30

Город

Москвичи смогут узнать о подвигах героев ВОВ на фестивале "Московская весна"

Москвичи смогут узнать о подвигах героев ВОВ на фестивале "Московская весна"

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Поздравить ветеранов, а также узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны москвичи смогут на фестивале "Московская весна". Основные площадки расположились в центре столицы.

На каждой локации есть своя программа – от уроков истории до развлечений и вкусных угощений. Например, дети вместе с родителями могут создать макет семейного древа, научиться высаживать клубнику или узнать все о профессии летчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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