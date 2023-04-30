Москвичи смогут узнать о подвигах героев ВОВ на фестивале "Московская весна"

Поздравить ветеранов, а также узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны москвичи смогут на фестивале "Московская весна". Основные площадки расположились в центре столицы.

На каждой локации есть своя программа – от уроков истории до развлечений и вкусных угощений. Например, дети вместе с родителями могут создать макет семейного древа, научиться высаживать клубнику или узнать все о профессии летчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.