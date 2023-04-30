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Инфоцентр для туристов открылся на Южном речном вокзале

Инфоцентр для туристов открылся на Южном речном вокзале

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Информационный центр для туристов открылся на Южном речном вокзале. Там работают профессиональные экскурсоводы, которые помогут составить маршрут по достопримечательностям города.

Сотрудники центра расскажут об инфраструктуре, водных маршрутах и расписании движения судов, а также выдадут посетителям карты и информационные буклеты.

Новый инфоцентр стал шестым в городе. Флагманский центр находится в парке "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городтуризмвидеоЕвгения Мирошкина
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