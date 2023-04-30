12:45Город
Инфоцентр для туристов открылся на Южном речном вокзале
Информационный центр для туристов открылся на Южном речном вокзале. Там работают профессиональные экскурсоводы, которые помогут составить маршрут по достопримечательностям города.
Сотрудники центра расскажут об инфраструктуре, водных маршрутах и расписании движения судов, а также выдадут посетителям карты и информационные буклеты.
Новый инфоцентр стал шестым в городе. Флагманский центр находится в парке "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.