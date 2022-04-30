Стал известен график работы госучреждений Москвы в майские праздники

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая откроются только дежурные офисы столичных банков. Взрослые поликлиники 1–2 и с 8 по 10 мая будут работать с 9:00 до 16:00, а 3 и 7 мая – с 9:00 до 18:00.

Врача на дом можно вызвать в часы работы поликлиник. Детям 1–2 и 8–10 мая медпомощь будет оказываться на дому с 9:00 до 15:00. Вызовы принимают до 14:30. 3 и 7 мая детские поликлиники открыты с 9:00 до 15:00. Что касается работы офисов "Мои Документы", то 1 и 9 мая работать будут только флагманские отделения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



