Музеи и парки столицы подготовили программу мероприятий на майские праздники.

Шествие в поддержку дружбы Индии и России прошло в Ченнаи.

Актриса Анджелина Джоли находится во Львове в рамках личного визита. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.