Заторы образовались на выезде из Москвы

Традиционно в начале майских большие на выезде из столицы образовались заторы. Множество горожан выезжают за город на выходные.

Также многолюдно в гипермаркетах. Дачники закупаются мясом, принадлежностями для барбекю, рассадой, лопатами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

