В Москве открылась еще одна площадка для регистрации брака. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, 20 пар поженятся во время мини-круизов по Москве-реке.

Каждую пару ждет 30-минутная прогулка. Речной трамвайчик проследует по маршруту от гостиницы "Украина" вдоль Пресненской набережной до делового центра "Москва-Сити" и обратно. На фоне небоскребов молодожёны обменяются кольцами и поставят подписи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.