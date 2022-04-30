Московский зоопарк продлит время работы с 1 мая

Московский зоопарк с 1 мая продлит время работы и откроет для посетителей дополнительные входы. Так, посетить зоопарк можно будет с 9:00 до 21:00.

Дополнительные входы будут доступны из станции метро "Баррикадная" и через детский зоопарк с 9:00 до 20:00. Помимо этого, до 19:00 будет открыт вход с Большой Грузинской улицы, а в выходные и праздничные дни – с улицы Красная Пресня, через сувенирную лавку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

