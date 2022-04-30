Городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая включительно.

В этот период организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На особый график работы перешли и другие учреждения города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

