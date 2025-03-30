Московские рестораторы готовятся к открытию летних веранд. Сезон начнется 1 апреля. Например, первые конструкции монтируют на Арбате. Однако некоторые заведения уже подготовили свои площадки.

Между тем коммунальные службы промывают специальным шампунем дороги и тротуарах. Это необходимо для того, чтобы убрать мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются водой.

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