30 марта, 02:15Город
Московские рестораторы готовятся к открытию летних веранд
Московские рестораторы готовятся к открытию летних веранд. Сезон начнется 1 апреля. Например, первые конструкции монтируют на Арбате. Однако некоторые заведения уже подготовили свои площадки.
Между тем коммунальные службы промывают специальным шампунем дороги и тротуарах. Это необходимо для того, чтобы убрать мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются водой.
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