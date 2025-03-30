Новое общественное пространство начали строить в Парке Горького

На месте снесенного здания администрации Парка Горького начали строить новое пространство, предназначенное для жителей и гостей города. Проект предполагает сохранение прежней архитектуры конструктивизма, а функциональное назначение объекта будет переосмыслено. Там оборудуют зоны торговли и общепита. Также появится многофункциональный зал для проведения мероприятий и кинопоказов.

Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, с 30 марта будут делать остановку на станции Лианозово МЦД-1. Время в пути от станции до аэропорта составит 23 минуты. Новая остановка не повлияет на общую длительность рейса. Поездка от Белорусского вокзала до аэропорта по-прежнему будет занимать 50 минут.

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