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30 марта, 18:00

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Музей транспорта Москвы с 2 апреля возобновит экскурсии в фонды хранения коллекции

Музей транспорта Москвы с 2 апреля возобновит экскурсии в фонды хранения коллекции

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Музей транспорта Москвы возобновит экскурсии в фонд хранения своей коллекции. Увидеть редкие машины и узнать об их истории посетители смогут с 2 апреля.

Для общего доступа откроют обширную часть экспонатов – это более 100 единиц техники, которые обслуживали транспортную систему СССР. Среди них, например, есть автомобили такси и милиции, редкие модификации "Москвичей", а также легенды 80-х и машины, которые нельзя встретить нигде, кроме этого музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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