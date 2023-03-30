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Столичные набережные начали готовить к открытию навигации

Столичные набережные начали готовить к открытию навигации

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Столичные набережные начали готовить к теплому сезону и открытию навигации. В рамках месячника по благоустройству городских территорий приведут в порядок 44 причала. Специалисты приступили к работам на причале, расположенном на Лужнецкой набережной на данный момент.

Все запланированные работы завершатся до конца апреля. Летняя навигация для пассажирских судов по Москве-реке откроется 24 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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