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Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве в апреле

Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве в апреле

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Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве в апреле. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Генеральная уборка после осенне-зимнего периода затронет мосты, тоннели, пешеходные переходы, фонтаны и памятники. В работе специалисты используют автовышки и моечные машины.

Отмечается, что очистят и промоют перила и лестницы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, уделяя особое внимание мелким деталям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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