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Четыре подземных пешеходных перехода построят в Южном Бутове – Бочкарев

Четыре подземных пешеходных перехода построят в Южном Бутове – Бочкарев

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Четыре подземных пешеходных перехода построят в Южном Бутове, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Это позволит убрать часть светофоров с улицы Поляны и обеспечить быстрый проезд от магистрали Солнцево – Варшавское шоссе до МКАД. Переходы появятся через улицу Поляны, в коммунальной зоне Садки, на Старобитцевской и Куликовской улицах.

Стены тоннелей облицуют гранитными плитами, а потолки покроют акриловой краской. В каждом переходе установят лифты и пандусы. Кроме этого, на улице Поляны появятся две новые остановки общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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