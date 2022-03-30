Туристический информационный центр открыли в здании Северного речного вокзала

В отреставрированном здании Северного речного вокзала открылся туристический информационный центр. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В центре работают опытные экскурсоводы. Они рассказывают туристам и москвичам о самых интересных достопримечательностях Москвы, предоставляют карты и путеводители. Там же гости города получают информацию о городском транспорте, тарифах на проезд и расписании.

Подобные туристические информационные центры есть на Белорусском вокзале, в аэропортах Внуково и Домодедово и в парке "Зарядье". Инфоцентр в здании Северного речного вокзала работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.