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30 января, 11:30

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В Москве запустили сервис оповещения родных пациентов реанимации

В Москве запустили сервис оповещения родных пациентов реанимации

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Сервис по оповещению родных пациентов в реанимациях теперь доступен во всех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Благодаря этому сервису родственники могут получать информацию о состоянии пациента через ежедневные СМС-уведомления.

В районе Митино построят промышленный технопарк площадью около 12 тысяч квадратных метров. Проект реализуют в рамках масштабного инвестиционного проекта, и он позволит создать около 60 тысяч рабочих мест.

30 января стало самым теплым днем с начала зимы.

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