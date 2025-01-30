30 января, 11:30Город
В Москве запустили сервис оповещения родных пациентов реанимации
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Сервис по оповещению родных пациентов в реанимациях теперь доступен во всех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Благодаря этому сервису родственники могут получать информацию о состоянии пациента через ежедневные СМС-уведомления.
В районе Митино построят промышленный технопарк площадью около 12 тысяч квадратных метров. Проект реализуют в рамках масштабного инвестиционного проекта, и он позволит создать около 60 тысяч рабочих мест.
30 января стало самым теплым днем с начала зимы.