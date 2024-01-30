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Новости

30 января, 19:30

Город

Более 2,5 тыс столичных лифтов заменят в 2024 году в рамках капремонта

Более 2,5 тыс столичных лифтов заменят в 2024 году в рамках капремонта

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Более 2,5 тысячи лифтов заменят в 2024 году в рамках программы капремонта в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Большая часть новых подъемников отправится в дома на юго-востоке столицы. Всего в городе уже заменили 45 тысяч лифтов. Их эксплуатация находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности. Срок службы лифта составляет строго 25 лет, затем специалисты устанавливают новые подъемники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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