Более 2,5 тыс столичных лифтов заменят в 2024 году в рамках капремонта

Более 2,5 тысячи лифтов заменят в 2024 году в рамках программы капремонта в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Большая часть новых подъемников отправится в дома на юго-востоке столицы. Всего в городе уже заменили 45 тысяч лифтов. Их эксплуатация находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности. Срок службы лифта составляет строго 25 лет, затем специалисты устанавливают новые подъемники.

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