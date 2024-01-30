Почти 3 тыс фонарей установили возле школ и детских садов в Москве в 2023 году

Почти три тысячи новых фонарей установили возле столичных школ и детских садов за 2023 год. Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, организация качественного освещения территорий образовательных учреждений – под особым контролем.

В столице число фонарей растет с каждым годом и превышает уже один миллион. В новых световых опорах используют энергосберегающие светодиоды.

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