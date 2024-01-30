30 января, 07:30Город
Почти 3 тыс фонарей установили возле школ и детских садов в Москве в 2023 году
Почти три тысячи новых фонарей установили возле столичных школ и детских садов за 2023 год. Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, организация качественного освещения территорий образовательных учреждений – под особым контролем.
В столице число фонарей растет с каждым годом и превышает уже один миллион. В новых световых опорах используют энергосберегающие светодиоды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.