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Кинотеатр "Ударник" в Москве восстановят для показов фестивального кино

Кинотеатр "Ударник" в Москве восстановят для показов фестивального кино

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Один из старейших столичных кинотеатров Москвы –"Ударник" – готовят к реставрации. Проект находится на стадии планирования, а сами работы могут занять до четырех лет.

Кинотеатр закрылся для зрителей в 2010 году. После ремонта он станет площадкой не только для кинопремьер, но и для фестивалей и церемоний кинопремий. В здании разместятся пять кинозалов, пространства для выставок, кафе и книжный магазин. А на крыше откроют террасу и смотровую площадку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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