Реставраторы раскрыли живопись XVIII века в храме в Москве

Роспись XVIII века раскрыли во время реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице в Москве. Специалисты уже расчистили фрески от потемневшего лака, укрепили хрупкие участки.

Теперь им предстоит воссоздать утраченные фрагменты и привести в порядок сохранившиеся. Всего это более 40 сюжетных росписей. В данный момент специалисты заканчивают подготовку эскизов.

Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения. Ее построили по указу Петра I на его деньги, а теперь началось ее восстановление. Помимо росписи, там воссоздают иконостас для верхнего храма, а еще приведут в порядок чугунную лестницу и элементы лепнины.

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