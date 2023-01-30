Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Культура

Реставраторы раскрыли живопись XVIII века в храме в Москве

Реставраторы раскрыли живопись XVIII века в храме в Москве

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Собянин: число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году выросло на 7%

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт дома на улице Расплетина

"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт доходного дома Печковской

Культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове в 2024 году

Число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году превысило 830 тыс – Собянин

В ТиНАО создадут более 10 тыс рабочих мест

"Мой район. Навигатор": утвержден проект реставрации Библиотеки искусств имени Боголюбова

Роспись XVIII века раскрыли во время реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице в Москве. Специалисты уже расчистили фрески от потемневшего лака, укрепили хрупкие участки.

Теперь им предстоит воссоздать утраченные фрагменты и привести в порядок сохранившиеся. Всего это более 40 сюжетных росписей. В данный момент специалисты заканчивают подготовку эскизов.

Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения. Ее построили по указу Петра I на его деньги, а теперь началось ее восстановление. Помимо росписи, там воссоздают иконостас для верхнего храма, а еще приведут в порядок чугунную лестницу и элементы лепнины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультуравидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика