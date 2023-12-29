29 декабря, 22:00Город
Новости часа: бесплатный каток открылся в пешеходной зоне в "Москва-Сити"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бесплатный каток открыли в пешеходной зоне "Москва-Сити". Об этом сообщает Дептранс Москвы.
В Москве с 1 по 5 января температура воздуха будет ниже нормы на 7-12 градусов, сообщает МЧС.
Пятнадцать храмов планируется сдать в Москве в 2024 году, сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Ресин.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.