Бесплатный каток с натуральным льдом открыли в пешеходной зоне "Москва-Сити"

Бесплатный каток с натуральным льдом появился в пешеходной зоне "Москва-Сити". Каток располагается у второго выхода со станции "Деловой центр" БКЛ. На этом месте каток появился впервые.

Сообщается, что каток будет работать каждый день с 10:00 до 21:30. У посетителей есть возможность взять коньки напрокат. Сам каток – совершенно бесплатный для всех желающих.

О том, как оформлен каток и сколько он будет работать, – в эфире телеканала Москва 24.