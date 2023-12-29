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29 декабря, 21:45

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Бесплатный каток с натуральным льдом открыли в пешеходной зоне "Москва-Сити"

Бесплатный каток с натуральным льдом открыли в пешеходной зоне "Москва-Сити"

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Бесплатный каток с натуральным льдом появился в пешеходной зоне "Москва-Сити". Каток располагается у второго выхода со станции "Деловой центр" БКЛ. На этом месте каток появился впервые.

Сообщается, что каток будет работать каждый день с 10:00 до 21:30. У посетителей есть возможность взять коньки напрокат. Сам каток – совершенно бесплатный для всех желающих.

О том, как оформлен каток и сколько он будет работать, – в эфире телеканала Москва 24.

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