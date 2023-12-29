29 декабря, 13:15Город
В столице завершили благоустройство возле городского вокзала "Окружная"
Благоустройство возле городского вокзала Окружная завершено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу появилась в связи с увеличением пассажиропотока. В итоге мастера расширили существующие и обустроили новые тротуары, проложили дополнительную ливневую канализацию, а также организовали парковку и поставили три современных остановочных павильона в Локомотивном проезде.
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