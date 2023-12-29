Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 07:15

Город

Госучреждения столицы продолжат работать на новогодних выходных

Госучреждения столицы продолжат работать на новогодних выходных

Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса больницы № 52

Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен в 1,5 раза

Новости часа: Собянин назвал самые популярные площадки "Московской музейной недели"

Световое шоу покажут на "Солнце Москвы" 31 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

"Мой район. Навигатор": модернизация лечебного корпуса больницы № 52 завершилась в Москве

"Жизнь в большом городе": город поздравляет

"Актуальный репортаж": площадку для съемок натурного кино построят в ТиНАО

Собянин принял решение о строительстве нового комплекса ГКБ № 52

Москвичи смогут воспользоваться сервисами центров госуслуг, поликлиниками и другими социальными учреждениями. Они будут работать по особому графику.

Так, взрослые поликлиники в субботу, 30 декабря, принимают пациентов с 09:00 до 18:00. А с воскресенья и до конца каникул – до 16:00. Госветклиники Москвы продолжат принимать четвероногих пациентов ежедневно. 31 декабря районные центры госуслуг будут открыты для посетителей с 08:00 до 18:00. Флагманские офисы – с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января офисы "Мои документы" не будут работать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоМаксим ШаманинАлександра БрильМаксим Сироткин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика