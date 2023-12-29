Госучреждения столицы продолжат работать на новогодних выходных

Москвичи смогут воспользоваться сервисами центров госуслуг, поликлиниками и другими социальными учреждениями. Они будут работать по особому графику.

Так, взрослые поликлиники в субботу, 30 декабря, принимают пациентов с 09:00 до 18:00. А с воскресенья и до конца каникул – до 16:00. Госветклиники Москвы продолжат принимать четвероногих пациентов ежедневно. 31 декабря районные центры госуслуг будут открыты для посетителей с 08:00 до 18:00. Флагманские офисы – с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января офисы "Мои документы" не будут работать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



