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Плотный поток автомобилей образовался на Варшавском шоссе

Плотный поток автомобилей образовался на Варшавском шоссе

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Заторы на столичных дорогах перед Новым годом несколько дней достигают 10 баллов. Самые сильные заторы – в центре Москвы, в том числе на Садовом кольце и возле ТЦ. Как сообщили в ЦОДД, с 29 декабря на дорогах должно стать свободнее.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Так, на Варшавском шоссе плотный поток автомобилей движется в сторону центра города. Водители едут на этом участке с низкой скоростью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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