Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников

Новости часа: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники

В ЦОДД рассказали, когда уменьшится загруженность столичных дорог

Десятки столичных музеев подготовили новогоднюю программу на каникулы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 52 километра

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

Собянин рассказал о работе "Службы 112"

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Торговый центр "Мега Химки" откроется для посетителей 29 декабря

"Утро": водителям показали обстановку на столичных дорогах

Городские службы в период новогодних и рождественских праздников будут работать в усиленном режиме. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

На особый график перейдут с 30 декабря и так будут работать до 9 января. Большое внимание уделят пожарной безопасности, а также усилят контроль за инфраструктурой, чтобы во всех домах москвичей было светло и тепло.

На круглосуточное дежурство заступят 1 300 аварийных бригад, подготовили почти две тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные.

Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика