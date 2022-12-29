Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников

Городские службы в период новогодних и рождественских праздников будут работать в усиленном режиме. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

На особый график перейдут с 30 декабря и так будут работать до 9 января. Большое внимание уделят пожарной безопасности, а также усилят контроль за инфраструктурой, чтобы во всех домах москвичей было светло и тепло.

На круглосуточное дежурство заступят 1 300 аварийных бригад, подготовили почти две тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные.

Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.