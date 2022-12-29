Акция "Елочный круговорот" стартует в Москве 2 января

Акция "Елочный круговорот", которая проводится в восьмой раз, стартует в Москве 2 января. Организаторы будут собирать и перерабатывать хвойные деревья до 26 февраля. Всего в столице во всех административных округах откроют 600 пунктов сбора.

Деревья принимают бесплатно, но есть одно обязательное условие – мишура и прочие украшения должны быть сняты. Собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для обустройства экологических троп. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.