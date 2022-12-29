Скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева примет первых пациентов в январе 2023 года

В столице открылся первый скоропомощной корпус из шести запланированных. Он заработал на базе городской больницы имени Вересаева. Теперь там есть высококлассная команда врачей, современное оборудование. Кроме того, все устроено так, чтобы быстрее спасти экстренных пациентов.



Данный скоропомощной центр примет первых пациентов в январе 2023 года. Подробнее о новом стандарте экстренной помощи в столице – в эфире телеканала Москва 24.