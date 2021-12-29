Телезрителям рассказали об обстановке в столичных ТЦ.

В некоторых магазинах начались скидки на новогодние товары. За загруженностью ТЦ телеканал Москва 24 следит рубрике "Торговые эпицентры". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.