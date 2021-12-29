Средняя стоимость поездки на такси в Москве увеличилась на 25%

Чем ближе Новый год, тем дороже такси. В Москве за 10 минут в пути пассажиры могут заплатить больше тысячи рублей.

По словам аналитиков, средняя стоимость поездки в этом месяце увеличилась почти на 25% по сравнению с прошлым декабрем.

Что происходит с тарифами в праздники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

(( Ну, приехали. На сколько подорожали поездки на такси в предновогоднее время?))

((ЗК)) Что в предновогоднюю неделю будет дороже: купить подарок или доехать до торгового центра?! Павел вызвал такси до ближайшего. Цена казалась адекватной, пока не сел в машину.



((СНХ: Павел Чурилов, пассажир такси / Диск 4616 / С0002 / 00:40 - 00:55)) При общении с самим водителем, когда он спросил: «Какая цена стоит в твоем приложении?». 560 рублей. Он удивился, но ничего не сказал при этом. ((ПОДРЕЗАТЬ)) Решил перепроверить заказ, стоимость. Мне показал, от 1600 рублей.

((ЗК + показать скрин "Y:\EMG\2021\12_December\29\UTRO\SITE_taxi.mov")) Заказ тут же отменил и вышел из машины. Но, говорит, 400 рублей за подачу такси тут же списали. В поддержке этой истории удивились и вернули деньги… бонусами. Предположили, что цену мог поменять сам водитель.



((СНХ: Полина Ломоносова, руководитель пресс-службы Ситимобил 1 / 00:07 - 00:20)) Она меняется только в том случае, если вы во время поездки поменяли точку куда вы едете или добавили дополнительную остановку, а также, если закончилось время ожидания.

((ЗК)) Другой вопрос откуда ТАКИЕ расценки. Пара километров дороже 1 500. Аналитики сравнили средний чек за поездку на такси в конце этого года с данными прошлого. Разница - +24%.



((СНХ: Андрей Попков, председатель координационного совета профсоюза Таксист, член общественного совета Минтранса России / 07:37 - 07:52)) Вообще повышение - это нормальное явление. Если, извините, вы не можете сдержать цены на автомобили и топливо, то какие вопросы-то?! ((02:29 - 02:33)) И вообще такси не общественный транспорт. Кому не нравится - могут ехать на автобусе, на метро.

((ЗК)) Всем крупным агрегаторам на днях пришло письмо от Дептранса: внимание на тарифы. Распечатка с минимальной ценой поездки должна находиться на передней панели автомобиля.

((Лайф: С0028 / 05:51 - 05:56))

- Есть ли у вас какая-то распечатка с тарифами или всё в телефоне?

- В телефоне.

((Лайф: Диск 4928 / С0010 / 01:38 - 01:42)) Это тарифы. Фиксированные цены. ((02:14 - 02:22)) У меня эконом. Тарифы бывают разные. Бывает отсюда до аэропорта Домодедово - 2000, бывает за 850.

((ЗК)) Ещё одно напоминание для агрегаторов от Дептранса: предупреждать клиента, о повышающем коэффициенте. Сервисы объясняют: так система работает давно.



((СНХ: Илья Байко, операционный директор «Таксовичкоф» / 01:04 - 01:19)) Сейчас на одного водителя приходится одновременно там 2-3 желающих уехать. Соответственно программа это тоже понимает. ((ПОДРЕЗАТЬ)) Поэтому цена выше, чем обычно.

((ЗК)) В случае с Павлом у сервиса две версии: либо сам клиент не заметил, как вызвал комфорт вместо эконома, либо в системе произошёл сбой.

((ХРИП: Пресс-служба Яндекс Go / 00:05 - 00:16)) Предупреждение о цене появляется до того, как клиент подтверждает вызов и садится в машину. У нас во время поездки стоимость не меняется.

((ЗК)) Сами водители говорят: в предновогоднее время лучше ехать 10 километров, чем один стоять в пробках. И взять несколько недорогих, но быстрых заказов, чем с несколькими нулями, но через центр. Ну и цены, говорят, тем более во время поездки они сами не меняют. И добавляют - «к сожалению»… Полина Ганичева, Александр Стороженко, Александр Назаренко и Маргарита Матвиенко. Москва 24.