Световую инсталляцию начали устанавливать у акведука в Ростокино

В Ростокине у акведука завершают монтаж световой инсталляции "Полярные медведи". Композиция включает 10-метровую медведицу и 5-метрового медвежонка Умку на льдине в окружении ледяных пирамид и снежных сосен.

Как отмечают в комплексе городского хозяйства, украшение ежегодно обновляют. В этом году искусственная хвоя стала еще реалистичнее, а за счет увеличения количества диодных льдин и холодной белой подсветки вся композиция будет выглядеть еще динамичнее.

