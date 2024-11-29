Жители столицы стали чаще бывать на городских мероприятиях

Москвичи стали в три раза чаще посещать городские мероприятия. Этому способствуют масштабные сезонные проекты, которые объединяют все фестивали и локации в разных районах города. Данные за 2024 год озвучили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Например, мероприятия фестиваля "Лето в Москве" посетили более 38 миллионов человек. Ожидается, что успешный опыт повторит и зимний проект.

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