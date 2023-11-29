Москвичам рассказали о главных новостях среды

Открытие дня сегодня – крупнейший рыбный рынок "Москва – на волне". Он расположен в районе Косино-Ухтомский. Там можно купить более 500 наименований рыбы и морепродуктов: живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую и копченую продукцию из 17 регионов России.

Более 60 тысяч раз московские водители воспользовались бесплатными перехватывающими парковки у МЦД. Данные с начала года привел заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. У станций работают 18 таких стоянок.

Снег идет в некоторых районах Москвы. Синоптики обещают метель и порывистый ветер. По прогнозам снегопад продлится до середины завтрашнего дня. А еще будет скользко. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.

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