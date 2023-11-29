Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Москвичам рассказали о главных новостях среды

"Актуальный репортаж": сотрудники столичного музея эмоций рассказали о своей экспозиции

Новости часа: в столице с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных мостов Москвы-реки

Открытый турнир по художественной гимнастике начался в столице 29 ноября

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Косметические средства

"Мой район. Навигатор": более 4 тыс площадок для зимних развлечений доступны в столице

"Мой район. Навигатор": BRICS+ Fashion Summit продлится в столице до 2 декабря

"Мой район. Навигатор": москвичи выкупили у города более 400 участков с 2020 года

"Мой район. Навигатор": более 400 тыс машин ежедневно проезжают по МСД

Новости часа: сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства

Открытие дня сегодня – крупнейший рыбный рынок "Москва – на волне". Он расположен в районе Косино-Ухтомский. Там можно купить более 500 наименований рыбы и морепродуктов: живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую и копченую продукцию из 17 регионов России.

Более 60 тысяч раз московские водители воспользовались бесплатными перехватывающими парковки у МЦД. Данные с начала года привел заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. У станций работают 18 таких стоянок.

Снег идет в некоторых районах Москвы. Синоптики обещают метель и порывистый ветер. По прогнозам снегопад продлится до середины завтрашнего дня. А еще будет скользко. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортобществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика