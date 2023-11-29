Схема движения изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО столицы

На нескольких улицах в Центральном и Юго-западном округах столицы изменится схема движения. С 30 ноября до 7 декабря в районе пересечения Ленинского проспекта и его дублера с улицей Панферова будет недоступна для движения одна полоса. Это связано со строительством объектов метро.

Кроме того, со 2 декабря закроют одну полосу на участке Старопименовского переулка. Там также нельзя будет парковаться. Ограничение продлится до 20 октября 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.