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29 ноября, 11:45

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Схема движения изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО столицы

Схема движения изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО столицы

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На нескольких улицах в Центральном и Юго-западном округах столицы изменится схема движения. С 30 ноября до 7 декабря в районе пересечения Ленинского проспекта и его дублера с улицей Панферова будет недоступна для движения одна полоса. Это связано со строительством объектов метро.

Кроме того, со 2 декабря закроют одну полосу на участке Старопименовского переулка. Там также нельзя будет парковаться. Ограничение продлится до 20 октября 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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